قرد يتعلم الاغتسال كالبشر... فيديو

يصنف العلماء القردة عمومًا كحيوانات حادة الذكاء، وتفوق غالبًا بقية الأنواع من ناحية الإدراك والوعي.

ويعتبر قرد الأورانغوتان من أذكى فصائل القردة المعروفة، حتى أنه يُشبّه بالإنسان، بحيث أنه يعرف أيضًا بـ"إنسان الغاب".

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو من إندونيسيا يؤكد حدة ذكاء هذه المخلوقات، حيث تظهر قردة أنثى من هذه الفصيلة تقوم بالاغتسال في النهر كالبشر تمامًا.

Watch how human-like this orangutan is washing her hands in the jungle pic.twitter.com/6uHB7t8MLJ — The Sun (@TheSun) October 29, 2021

لا بل أنها أبدت سرورها بعد ذلك حيث قامت بالتصفيق فرحًا بعد الاستحمام.

ويعيش الأورانغوتان حياة اجتماعية متماسكة قياديا، ويزيد الذكر على الأنثى في الحجم بمعدل مرتين من حيث الثقل. حيث يزن الذكر 77 كيلوغراما وتزن الأنثى 37 كيلوغراما، ويبلغ طوله أربعة أقدام بينما تبلغ الأنثى نصف هذا الطول تقريبا. وتتميز حركته من أرجحة الأذرع إلى تعليق أنفسهم بالأذرع والأرجل معا.

وتأكل هذه القردة، الأعشاب والطيور وبيض الطيور. يبقى الأورانغوتان الصغير قرب والديه، وتؤرجح الصغار أنفسها على الأشجار قرب القردة الكبيرة، وتمسك الأورانغوتان الأم بيدي طفلها الصغير وتنظر طويلًا وبعناية إلى وجهه وهي تميز طفلها بشكل جيد.