إبراهيم رئيسي يبعث برسالة إلى أردوغان... ما مضمونها؟

بعث الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، برسالة إلى نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة.

وأفادت وكالة فارس، اليوم الجمعة، بأن رئيسي بعث ببرقية تهنئة إلى أردوغان بمناسبة اليوم الوطني لتركيا، مؤكدا فيها على أهمية تطوير العلاقات الثنائية، بما يخدم مصالح البلدين الجارين، ويساعد على تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة.

وأعرب الرئيس الإيراني عن أمله في تنمية وتعزيز العلاقات الودية العريقة بين الجانبين، والتي تقوم، دوما، على الاحترام المتبادل، عبر المشاورات المستمرة لكبار المسؤولين في البلدين، وهي المشاورات التي تخدم مصالح الشعبين، ضمن إطار تعزيز السلام والاستقرار والهدوء في المنطقة.

وتمنى الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، لنظيره التركي، رجب طيب أردوغان، موفور الصحة والتوفيق، متمنيا، أيضا، للشعب التركي الجار والصديق السعادة والازدهار.

وفي سياق متصل، وصف أحمد وحيدي، وزير الداخلية الإيراني، الأربعاء الماضي، العلاقات بين بلاده وتركيا بأنها عميقة جدا.

وجاءت تصريحات وحيدي خلال مؤتمر صحفي مشترك جمعه بسليمان سويلو، نظيره التركي، في العاصمة طهران، والتي أكد خلالها أن البلدين يدعوان لتطوير العلاقات والتعاون في جميع المجالات، موضحا أنه بحث مع نظيره التركي القضايا ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها الهجرة غير الشرعية ومكافحة تهريب المخدرات ومحاربة الإرهاب.

ولم يكتف الجانبان بذلك، بل ناقشا قضايا وملفات أخرى مثل الدور "الهدام" الذي تقوم به كل من أمريكا وإسرائيل في المنطقة، وما يخلقانه من مشاكل كثيرة لشعوب المنطقة، على حد تعبيره، فضلا عن القضايا التي خلقاها في أفغانستان والمؤامرات التي يحيكانها للمنطقة.

وشدد وزير الداخلية الإيراني على عزم البلدين لتحقيق التنمية الاستراتيجية، موضحا أن إيران وتركيا يشهدان آفاقا واسعة من التعاون المشترك في جميع المجالات، باعتبارها بداية جيدة للمزيد من توطيد هذه العلاقات.

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