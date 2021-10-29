تسجيل
13:57 GMT29 أكتوبر/ تشرين الأول 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    اجتماع الدورة الـ 75 للجمعية العامة، الأمم المتحدة 22 سبتمبر 2020

    الأمين العام للأمم المتحدة: العالم يسير بسرعة نحو كارثة مناخية

    © REUTERS / United Nations
    العالم
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/17/1046616726_0:284:3072:2012_1200x675_80_0_0_de17b4df15ba95eace17bf07ce6cf227.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/world/202110291050569370-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%B1-%D8%A8%D8%B3%D8%B1%D8%B9%D8%A9-%D9%86%D8%AD%D9%88-%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%AB%D8%A9-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%8A%D8%A9/

    حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الجمعة، مما وصفه بالكارثة المناخية التي يسير إليها العالم بسرعة.

    ووفقا لتصريحات له، قال غوتيريش: "العالم يسارع بتهور نحو كارثة مناخية، وعلى زعماء مجموعة العشرين بذل المزيد لمساعدة الدول الفقيرة".

    الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش
    © REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY
    الأمين العام للأمم المتحدة: تغير المناخ والصراع وراء تفاقم الجوع في العالم

    تصريحات غوتيريش جاءت في مؤتمر صحفي من روما قبيل انعقاد قمة زعماء مجموعة العشرين.

    وقال: "هناك مستويات خطيرة من انعدام الثقة بين الدول"، معربا عن أمله  في أن يساعد الاجتماع المقبل الذي يستمر يومين في التغلب على ذلك.

    وطالب الأمين العام للأمم المتحدة قادة مجموعة العشرين بتوجيه المزيد من الأموال إلى البلدان الفقيرة، معددا بعض مسارات هذا التوجيه من خلال تخفيف الديون، وتعزيز وصولهم إلى لقاحات كورونا.

    ولفت غوتيريش إلى عدم رضاه عن "تضخيم التفاوتات" الناتج عن التعافي الاقتصادي من الوباء، قائلا: "هذا غير أخلاقي".

    كما دعا المسؤول الأممي إلى وفاء الدول الغنية بالتزاماتها بتقديم 100 مليار دولار سنويًا لمساعدة العالم النامي على مواجهة التهديد المتزايد الذي يشكله تغير المناخ.

    يشار إلى أن العديد من القادة القادمين إلى روما للمشاركة في قمة العشرين، بمن فيهم الرئيس الأمريكي جو بايدن، سوف يسافرون بعد ذلك مباشرة إلى اسكتلندا لحضور قمة المناخ للأمم المتحدة، المعروف باسم كوب 26.

    وقال غوتيريش إن التعهدات المعدلة بشأن المناخ من بعض دول مجموعة العشرين لا توحي بالثقة.

    وأوضح أنه "حتى لو كانت التعهدات الأخيرة واضحة وذات مصداقية، وهناك تساؤلات جدية حول بعضها، ما زلنا نتجه نحو كارثة المناخ".

    تابع المزيد من أخبار العالم الآن على سبوتنيك

    انظر أيضا:

    إيطاليا تؤكد فشل وزراء مجموعة العشرين في الاتفاق على أهداف المناخ
    عشرات الآلاف من أطفال نيوزيلندا يبدأون إضرابات جديدة من أجل المناخ
    البيان الختامي لمجموعة العشرين في السعودية يتضمن إشارة لتغير المناخ
    بيان قمة العشرين: تمسك باتفاقية باريس للمناخ وضرورة إصلاح منظمة التجارة العالمية
    الكلمات الدلالية:
    أخبار العالم الآن
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    فتاة من فريق المشجعين ترتدي كمامة زائفة مزركشة، خلال مباراة بطولة سان بطرسبرغ المفتوحة للتنس في سان بطرسبورغ، روسيا 27 أكتوبر 2021.
    نبذة مصورة لأحداث الأسبوع
    الأسد يتوقع حروبًا جديدة لأمريكا بعد فشلها في أفغانستان والعراق
    الأسد يتوقع حروبا جديدة لأمريكا بعد فشلها في أفغانستان والعراق
    إنفوجرافيك... ما هي أنوع طائرات القوات الجوية الإسرائيلية؟
    ما هي أنواع طائرات القوات الجوية الإسرائيلية؟
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك