فتح قضية جنائية ضد نائب أوكراني بتهمة "الخيانة" لتهنئته بوتين بعيد ميلاه

فتحت قضية جنائية ضد نائب البرلمان الأوكراني إيليا كيفا، من حزب "منصة المعارضة للحياة"، بتهمة "الخيانة" بعد مقطع فيديو هنأ فيه النائب الأوكراني الرئيس بوتين بمناسبة عيد ميلاده.

وقال فيتالي كليتشكو أودار الذي تقدم بمبادرة لمحاكمة النائب، إن الإجراءات الجنائية بدأت بموجب المادة 111 من القانون الجنائي الأوكراني.

في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، هنأ كيفا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعيد ميلاده التاسع والستين، ووصفه بأنه زعيم الأمة والشعب. وقال النائب إن اسم رئيس روسيا كحاكم عظيم مسجل في تاريخ البشرية.

وتدهورت العلاقات بين موسكو وكييف بعد انقلاب العام 2014 في أوكرانيا، الذي أدى إلى عودة شبه جزيرة القرم إلى حضن روسيا، واندلاع نزاع مسلح في منطقة دونباس (جنوب شرقي أوكرانيا) بين كييف من جهة وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك "الشعبيتين" (غير المعترف بهما) من جهة أخرى.

وفي يناير/كانون الثاني 2015، اعتمد الرادا (البرلمان) الأوكراني إعلانا اعتبر فيه روسيا "دولة معتدية".

وتنفي موسكو اتهامات الجانب الأوكراني، واصفة إياها بغير المقبولة وتصر على أن روسيا ليست طرفا في النزاع الأوكراني الداخلي، وترى مصلحتها في خروج كييف من أزمتها السياسية والاقتصادية.