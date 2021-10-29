اليونان تقول إنها تريد مناقشة مسألة المناطق البحرية مع تركيا

صرحت اليونان أنها ترغب في الاتفاق مع تركيا على ترسيم مناطقهما الاقتصادية في البحر، وحثت جارتها على خفض ما قالت إنها توترات تعرقل علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي.

ويختلف البلدان حول عدد من القضايا تشمل الحقوق التجارية في بحر إيجه والمياه الإقليمية وجزيرة قبرص المقسمة.

وقال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، بعد اجتماع مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التي تزور أثينا "بابي مفتوح دائما، لكن هذا الحوار يستلزم مسبقا خفض أي توترات غير ضرورية"، وفقا لـ "رويترز".

وأضاف "أبرمت اليونان اتفاقات لتحديد مناطق اقتصادية حصرية مع بلدان مجاورة مثل إيطاليا ومصر. لا يوجد سبب يمنعنا من فعل ذلك مع تركيا، شريطة خفض التوترات وإدراك أن هذا الأسلوب سيكون مفيدا لكلا البلدين في نهاية المطاف".

ولم ترد وزارة الخارجية التركية حتى الآن على طلب للتعقيب. وقالت أنقرة إنها منفتحة على مناقشة ترسيم الحدود البحرية مع كافة البلدان طالما كان هناك احترام لحقوقها.