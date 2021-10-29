اكتشاف جثة مواطن عراقي على الحدود بين بولندا وألمانيا

أعلنت الشرطة الألمانية، اليوم الجمعة، عثورها على جثة عراقي بين نحو 30 شخصا تم تهريبهم عبر الحدود البولندية في شاحنة.

وقالت الشرطة إن الرجل البالغ من العمر 32 عاما لقي حتفه "قبل ساعات عدة"، عندما عثرت قوات الأمن على المجموعة قرب الشاحنة خارج بلدة شويبستال في ساكسونيا، صباح الجمعة، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".

وذكرت الشرطة أن سائق الشاحنة، هو رجل تركي يبلغ من العمر 42 عاما ولا يزال هاربا، لكنها تمكنت من القبض على سائق سيارة ثانية يشتبه في أنه ساعد المهرب، وهو رجل يبلغ من العمر 48 عاما من أصل تركي.

شهدت ألمانيا ارتفاعا في عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين يدخلون البلاد من بولندا في الأشهر الأخيرة، والذي يتدفق معظمهم عبر بيلاروسيا.

ويتهم الاتحاد الأوروبي الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو بتسهيل نقل المهاجرين من الشرق الأوسط وأفريقيا إلى مينسك، ثم إرسالهم سيرا على الأقدام، وذلك انتقاما من العقوبات المفروضة على بلاده لشنها حملة "قمع ضد المعارضة".

في أكتوبر/ تشرين الأول وحده، دخل 4890 مهاجرا غير شرعي إلى ألمانيا من بولندا عبر بيلاروسيا، وفقا للسلطات الألمانية، ومنذ بداية عام 2021 حتى الآن، بلغ العدد نحو 7300.

يوم السبت الماضي، اعتقلت الشرطة مهربا مشتبه فيه، بعد العثور على 31 مهاجرا غير شرعي من العراق في شاحنة بالقرب من الحدود البولندية.

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