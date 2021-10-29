مجموعة العشرين تعلن عن الحاجة إلى تطعيم 40% من سكان العالم بحلول نهاية العام

إضافة إلى ذلك، اتفق الوزراء على إنشاء مجموعة عمل معنية بالتمويل والصحة، تهدف إلى توسيع التعاون العالمي لمواجهة الوباء.
أعلن المشاركون في الاجتماع المشترك لوزراء المال والصحة في مجموعة العشرين، اليوم الجمعة، عن استعدادهم لزيادة إمداد الدول النامية بلقاحات ضد فيروس كورونا، وذلك بهدف الوصول بمستوى التطعيم العالمي 40% بنهاية العام الحالي و70% بحلول منتصف العام المقبل.
إضافة إلى ذلك، اتفق الوزراء على إنشاء مجموعة عمل معنية بالتمويل والصحة، تهدف إلى توسيع التعاون العالمي لمواجهة الوباء.
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