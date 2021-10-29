تحد وحديث عن السن وشرب الكحوليات... عن لقاء بايدن وبابا الفاتيكان لمدة 90 دقيقة

عقد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الجمعة، اجتماعا مطولا مع بابا الفاتيكان، فرنسيس الثاني، قبل انعقاد قمة العشرين، والذي تضمن النكات والضحكات وتبادل الهدايا.

وأكد مسؤول في البيت الأبيض أن "اللقاء بين الطرفين كان دافئا للغاية عندما وصل الوفد الأمريكي إلى الغرفة التي عقد فيها الاجتماع، وكان هناك ضحك وتواصل واضح بين الرئيس بايدن والبابا فرانسيس"، بحسب صحيفة "ذا هيل" الأمريكية.

وشهد الاجتماع الذي استمر 90 دقيقة، إعطاء الرئيس الأمريكي جو بايدن البابا فرنسيس بابا الفاتيكان عملة معدنية، وتحداه أنه في حال عدم إعطائه لها في المرة المقبلة التي سيلتقيان فيها، سيتعين على بابا الفاتيكان أن يشتري له المشروبات الكحولية.

وقال بايدن مازحا، وهو لا يشرب الكحوليات، إنه أول أيرلندي التقى به البابا فرنسيس ولا يتناول المشروبات الكحولية.

وعند إعطائه العملة المعدنية أكد بايدن لبابا الفاتيكان أن نجله الراحل، بو بايدن، كان يرغب في إعطائها له.

ووصف الرئيس الأمريكي جو بايدن بابا الفاتيكان، البابا فرنسيس، أنه "المحارب الأكثر أهمية من أجل السلام الذي قابلته على الإطلاق"، حسبما ذكرت شبكة "إن بي سي" الأمريكية نقلا عن تلفزيون الفاتيكان.

ومازح بايدن (78 عاما) البابا فرنسيس (84 عاما) بشأن أعمارهما خلال اللقاء.

ولم يكن موضوع حظر الإجهاض مطروحا على طاولة اجتماع بايدن وبابا الفاتيكان، اليوم الجمعة، بحسب تصريحات الرئيس الأمريكي للصحفيين، اليوم الجمعة.

Video now playing from Vatican TV shows Biden calling Pope Francis the "most significant warrior for peace I've ever met," as he handed him a presidential challenge coin.



"I know my son would want me to give this to you," he added — Mike Memoli (@mikememoli) October 29, 2021

وعندما سئل بايدن عما إذا كان تم تناول موضوع الإجهاض، قال بايدن للصحفيين: "لا، لم يحدث، لقد تحدثنا للتو عن حقيقة أنه كان سعيدا من أنني كاثوليكي صالح وأستمر في تلقي القربان".

كما شهد لقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن والبابا فرنسيس صلاتهما سويا من أجل السلام.

وفي اللقاء، منح الرئيس الأمريكي بابا الفاتيكان محفوظة منسوجة يدويا منذ عام 1930، من أرشيفات كنيسة الثالوث المقدس في العاصمة الأمريكية واشنطن، بينما أعطى البابا لبايدن بلاطا خزفيا.

Biden gave Pope Francis a handwoven chasuble from 1930.



Francis gave Biden a painting on a ceramic tile, this year’s Message of Peace, the Document on Human Fraternity and a book chronicling Francis’ 2020 extraordinary urbi et orbi, where he prayed for an end to COVID. pic.twitter.com/lEB0bdItES — Christopher White (@cwwhiteNCR) October 29, 2021

وشكر الرئيس الأمريكي جو بايدن البابا فرنسيس على دعوته لفقراء العالم، الذين يعانون من الجوع والصراع والاضطهاد، كما أشاد بقيادة البابا في مكافحة أزمة المناخ ودعوته لضمان وضع حد لوباء فيروس كورونا "من خلال تبادل اللقاحات والانتعاش الاقتصادي العالمي المنصف".

ولم يكن هناك بث مباشر لاجتماع اليوم، بعد أن ألغى الفاتيكان فجأة خططا لإذاعته على الهواء مباشرة.

يشار إلى أن هذا رابع لقاء يجع بين الرئيس الأمريكي جو بايدن وبابا الفاتيكان، فرنسيس الثاني.

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