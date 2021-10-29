الملكة إليزابيث تتوارى عن الأنظار بعد نصيحة من الأطباء

قال قصر باكنغهام، اليوم الجمعة، إن الملكة إليزابيث الثانية قلصت جدول أعمالها المزدحم بعدما نصحها الأطباء بالراحة لمدة أسبوعين على الأقل.

وبحسب نصيحة الأطباء، يمكن للملكة البالغة من العمر 95 عاما الاستمرار في القيام بالأعمال المكتبية الخفيفة خلال هذه الفترة، بما في ذلك بعض المقابلات الجماهيرية الافتراضية، لكنها لن تتمكن من السفر لحضور مهرجان الذكرى يوم السبت 13 نوفمبر/ تشرين الثاني.

وقال القصر في بيانه: "ومع ذلك، لا تزال نية الملكة الراسخة أن تكون حاضرة في الخدمة الوطنية لإحياء الذكرى يوم الأحد، في 14 نوفمبر"، مشيرا إلى الحدث الكبير السنوي للملكة، حسبما ذكرت وكالة "أسوشيتيد برس".

ويأتي القرار بعد أيام فقط من إلغاء إليزابيث الثانية حضورها المقرر في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في غلاسكو. ينعقد المؤتمر في الفترة من 31 أكتوبر/تشرين الأول إلى 12 نوفمبر، وكان حضورها يهدف إلى منحه خصوصية واهتمام كبيرين.

وجاءت هذه الأخبار بعد أن استقبلت ملكة بريطانيا الجماهير افتراضيا، يوم الثلاثاء، في قلعة وندسور - وهي الأولى منذ الكشف عن أن أطبائها أمروها بالراحة الأسبوع الماضي.

استقبلت الملكة سفراء كوريا الجنوبية وسويسرا خلال ظهورها الأول - افتراضيا - منذ نقلها إلى مستشفى الملك إدوارد السابع في لندن في 20 أكتوبر لإجراء "تحقيقات أولية". عادت إلى منزلها في قلعة وندسور في وقت الغداء في اليوم التالي وتولت مهام خفيفة منذ ذلك الحين.

خضعت الملكة للفحوصات الطبية بعد أن ألغت رحلة كانت مقررة للاحتفال بمرور 100 عام على إنشاء أيرلندا الشمالية، وقال القصر إنها قبلت "على مضض" النصيحة بالراحة لبضعة أيام، ولم يكن الأمر متعلقا بمرض "كوفيد".

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