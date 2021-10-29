الجيش الأمريكي يختبر سلاح ليزر بقدرات مميتة غير مسبوقة في 2022

تعاقدت الحكومة الأمريكية مع فريق يضم شركة "بوينغ" لبناء نموذج أولي لسلاح ليزر لصالح الجيش الأمريكي، على أن يتم اختباره العام المقبل 2022.

وتبلغ قوة السلاح 300 كيلوواط، وذكرت "جينرال أتوميكس إلكتروماغنتيك سيستمز"، وهي الشركة الأخرى التي تعمل في المشروع أن النموذج الأولي "سينتج مخرجات مميتة أكبر من أي شيء تم طرحه في الميدان حتى الآن"، بحسب موقع "New Scientist".

وتابعت في بيان لها: "تمثل هذه التكنولوجيا قفزة للأمام للدفاع الجوي والصاروخي، وهو أمر ضروري لدعم جهود تحديث الجيش وهزيمة تهديدات الجيل التالي في ساحة معارك متعددة المجالات".

ويمكن أن يسقط مدفع ليزر قوته 300 كيلوواط الصواريخ، بالإضافة إلى الطائرات دون طيار والمروحيات وحتى الطائرات، وفقا لتقديرات "New Scientist".

وفي عام 2014، اختبرت البحرية الأمريكية نظام سلاح ليزر وضع على السفينة الحربية الأمريكية "يو إس إس بونس"، وكان بقوة 30 كيلو واط، ويستعمل في الغالب لإسقاط الطائرات المسيرة دون طيار، وغيرها من المركبات الصغيرة.

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