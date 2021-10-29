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    اللقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا

    "الغذاء والدواء" الأمريكية تسمح بالاستخدام الطارئ للقاح فايزر للأطفال من 5 إلى 11 عاما

    © Sputnik . Vladimir Trefilov
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    أصدرت وكالة الغذاء والدواء الأمريكية، اليوم الجمعة، تصريحا للاستخدام الطارئ للقاح فيروس كورونا من شركة فايزر للأطفال من سن 5 إلى 11 عاما.

    وهذا هو أول لقاح Covid-19 مصرح به في الولايات المتحدة للأطفال الأصغر سنا، بحسب رويترز.

    من المتوقع أن يكون القرار متاحا لـ 28 مليون طفل أمريكي، عاد العديد منهم إلى المدرسة.

    بدء تطعيم واسع النطاق في مصر ضد فيروس كورونا (كوفيد-19)، القاهرة، 4 مارس 2021
    © REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY
    مستشار السيسي يكشف عن نوع اللقاح المقرر أن يتلقاه طلاب مصر حتى 18 عاما

    يأتي ذلك بعد أن صوتت لجنة من مستشاري وكالة الغذاء والدواء (FDA) بأغلبية ساحقة على التوصية بالموافقة يوم الثلاثاء الماضي.

    وقالت وكالة الغذاء والدواء، اليوم الجمعة، إن الفوائد المعروفة والمحتملة للقاح فايزر لدى الأفراد الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عاما تفوق المخاطر.

    وحتى الآن، أجاز عدد قليل من البلدان الأخرى، بما في ذلك الصين وكوبا والإمارات العربية المتحدة لقاحات كورونا للأطفال في هذه الفئة العمرية وما دونها.

    من المقرر أن تجتمع لجنة استشارية للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC)، الأسبوع المقبل، للنظر في التوصيات حول كيفية استخدام اللقاح في تلك الفئة العمرية.

    وقالت شركتا فايزر وبيونتيك إن لقاحهما أظهر فعالية بنسبة 90.7% ضد فيروس كورونا في تجربة سريرية للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11عاما.

    وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد بدأت، في مايو/أيار الماضي، في تلقيح المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و17عاما باللقاح.

    لكن وفقا لمركز السيطرة على الأمراض، فإن تغطية التطعيم بين الأطفال في تلك الفئة العمرية أقل من الفئات الأكبر سنا.

    وفايزر هو أول لقاح تم ترخيصه للاستخدام الطارئ في الولايات المتحدة، في ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، لمن هم في سن 16 وما فوق.

    انظر أيضا:

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