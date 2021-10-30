جبهة تيغراي تعلن سيطرة قواتها على بلدة استراتيجية في إثيوبيا

أعلنت "جبهة تحرير تيغراي"، اليوم السبت، عن سيطرة قواتها على بلدة دسي الاستراتيجية في إقليم أمهرة، والقريبة من الطريق الرئيسي المؤدي إلى أديس أبابا.

وقال المتحدث باسم الجبهة، جيتاشو رضا، في تصريحات مع "وكالة رويترز"، إن المقاتلين أخرجوا قوات الحكومة من دسي ويتجهون إلى بلدة كومبولتشا، مضيفا أن قوات تيجراي أسرت العديد من الجنود الإثيوبيين.

وأكدت الوكالة أن المتحدث باسم الحكومة الإثيوبية لم يرد على طلب للتعقيب، مشيرة إلى أنه لم يتسن لها التحقق من التطورات التي أعلنتها الجبهة الشعبية.

واندلع الصراع في إثيوبيا في منطقة تيغراي في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2020، حيث زعمت أديس أبابا أن الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، وهي قوة سياسية محلية رئيسية، هاجمت قاعدة عسكرية مما دفع الحكومة إلى شن عملية مضادة.

وأعلنت رئيس الوزراء، آبي أحمد، في وقت سابق من هذا العام انتصار الحكومة المركزية في الحرب، وصنف القضاء الإثيوبي الجبهة كجماعة إرهابية، لكنها عادت بشكل مفاجئ خلال واستعاد مقاتلوها السيطرة على عاصمة الإقليم ومناطق أخرى. أعلن الجيش الوطني شن حملة عسكرية جديدة قبل أيام.

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