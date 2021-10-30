سياح يزورون جزيرة لا بالما الإسبانية لمشاهدة البركان الثائر... فيديو وصور

انتهزت أولغا رينوسو فرصة عطلة عيد كل القديسين للتوجه لجزيرة لا بالما الإسبانية ومشاهدة بركانها الثائر، ومثلها مثل الزائرين الآخرين، أرادت أن تساعد أهل الجزيرة الذين دمر البركان بيوتهم وأفسد محاصيلهم.

ويحرص الزوار والسائحون على مساعدة لا بالما من خلال إنفاق المال لدعم اقتصاد الجزيرة.

قالت رينوسو وهي من جزيرة فورتفنتورا القريبة "يمكننا المساعدة بطريقة مستترة بالقدوم إلى هنا لمشاهدة البركان الذي هو شيء فريد، لكننا نساهم أيضا بإنفاق المال بالفنادق والمطاعم وتأجير السيارات".

وقيدت خطة الطوارئ الخاصة بالبراكين في جزر الكناري (بيفولكا) التحرك على الطرق القريبة من البركان حتى يمكن لفرق الأمن والطوارئ أن تعمل مع توافد الزائرين خلال عطلة عيد كل القديسين.

Lava from the Cumbre Vieja volcano on La Palma continued to advance through the Spanish island on Friday. More than a month has passed since its initial eruption, and the volcano has destroyed more than 2,000 buildings, according to official estimates. pic.twitter.com/Mb7XFFbI63 — CBS News (@CBSNews) October 29, 2021

لكن خطة بيفولكا خصصت خدمة حافلات مجانية لنقل الناس لمنطقة البركان لمشاهدته من مسافة آمنة، وفقا لـ "رويترز".

ومنذ بدء ثورة البركان في 19 سبتمبر/ أيلول، غطت الحمم قرابة 2200 فدان من الأراضي ودمرت نحو ألفي مبنى والكثير من زراعات الموز.

Tourists head to Spanish island of La Palma to see erupting volcano https://t.co/fgHeWOUVdJ pic.twitter.com/sckiQtLdpi — Reuters (@Reuters) October 30, 2021

واضطر أكثر من 7000 من السكان للنزوح عن ديارهم.