بايدن يواسي ماكرون الـ"مغدور" ويصف فرنسا بـ"الأكثر ولاء"

سارع جو بايدن لإصلاح علاقته الشخصية والسياسية المتضررة مع إيمانويل ماكرون من خلال الاعتراف بأن الإعلان عن اتفاق الأمن والتكنولوجيا الذي أذهل فرنسا كان "أخرقًا"

ودغدغ بايدن مشاعر ماكرون حيث غرد على حسابه الرسمي على تويتر: "لقد كان لي لقاء رائع مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد ظهر اليوم، لا يوجد لدى الولايات المتحدة حليف أقدم أو أكثر ولاءً ولا حليفًا لائقًأ أكثر من فرنسا، لقد كانوا معنا منذ البداية وسنكون دائمًا عونًا لهم".

I had a great meeting with French President Emmanuel Macron this afternoon. The United States has no older, no more loyal, no more decent ally than France. They’ve been with us from the beginning — and we will always be there for them. pic.twitter.com/3hKzqDrkfQ — President Biden (@POTUS) October 29, 2021

​والتقى الرئيس الأمريكي ونظيره الفرنسي في سفارة فرنسا بالفاتيكان في روما يوم أمس الجمعة، قبل قمة قادة مجموعة العشرين في نهاية هذا الأسبوع، في أول مناقشة شخصية لهما منذ أن شعر ماكرون المذهول بالخيانة والإهانة بسبب الاتفاق الأمني ​​في سبتمبر/ أيلول حسبما نشرت "الغارديان".

حيث فسخت أستراليا عقدًا بقيمة 66 مليار دولار (48 مليار جنيه إسترليني) تم توقيعه مع فرنسا لبناء ست غواصات تعمل بالديزل لصالح صفقة مع الولايات المتحدة لثماني غواصات تعمل بالطاقة النووية، نتيجة لاتفاق "أوكوس" بين الولايات المتحدة وأستراليا والمملكة المتحدة، حيث كانت هذه هي المرة الأولى التي تعرض فيها الولايات المتحدة مشاركة تقنيتها النووية مع طرف ثالث غير المملكة المتحدة.

وتسبب إلغاء عقد الغواصات الذي تم توقيعه في عام 2016، في أزمة دبلوماسية، حيث استدعت باريس سفرائها من واشنطن وكانبيرا.