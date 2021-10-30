نائب ترامب يؤيد منظمة "مجاهدي خلق" لقيادة إيران ويصف زعيمتها أنها "ملهمة للعالم"

عبر مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، عن دعمه لمنظمة "مجاهدي خلق"، المعارضة الإيرانية، لقيادة إيران، واصفا زعيمتها، مريم رجوي، بأنها "إلهام للعالم".

وجاءت تصريحات بنس أثناء مشاركته في قمة إيران الحرة لعام 2021، في يوم الخميس الماضي في العاصمة الأمريكية واشنطن، وهو مؤتمر عقدته منظمة تابعة لـ"مجاهدي خلق"، بحسب موقع "بيزنس إنسايدر" الأمريكي.

وقال بنس في كلمته بالمؤتمر إن "من أكبر الأكاذيب التي باعها النظام الإيراني الحاكم للعالم أنه لا يوجد بديل للوضع الراهن"، في إشارة إلى حكومة إيران الدينية، وأردف: "لكن هناك بديل، منظم جيدا، ومجهز تجهيزا كاملا، ومؤهل تماما ويحظى بدعم شعبي، يسمى منظمة مجاهدي خلق".

وبعد تصريحات مايك بنس، اندلعت الهتافات في الغرفة التي عقد بها المؤتمر، وردد أفراد الجمهور عبارة "مجاهدي خلق" مرارا وتكرارا.

وتابع مايك بنس موضحا في كلمته أن

"منظمة مجاهدي خلق ملتزمة بالديمقراطية وحقوق الإنسان والحرية لكل مواطن إيراني، وتتزعمها امرأة غير عادية، هي مريم رجوي التي هي مصدر إلهام للعالم".

كما انتقد نائب الرئيس الأمريكي السابق إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بسبب "احتضانها" لخطة العمل الشاملة المشتركة، أو الاتفاق النووي الإيراني، الذي انسحبت منه إدارة ترامب في عام 2018، ولا تزال المفاوضات بين أمريكا وإيران بشأن إحياء الاتفاق النووي متوقفة.

وطالب مايك بنس كذلك بإقالة الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، من منصبه من قبل الشعب الإيراني و"محاكمته على جرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية"، بحسب قوله.

Former VP Mike Pence endorses the Mujahedin-e Khalq (MEK) — a group widely regarded to be a cult that has little popular support within Iran.



Calls leader Maryam Rajavi "an inspiration to the world." pic.twitter.com/WAT1OFkNHI — bryan metzger (@metzgov) October 29, 2021

وظلت مريم رجوي زعيمة منظمة "مجاهدي خلق" منذ اختفاء الزعيم السابق للجماعة وزوجها، مسعود الذي اختفى خلال الغزو الأمريكي للعراق في عام 2003، حيث كان مقر الجماعة سابقا.

The Iranian people have clearly demonstrated their demands and their resolve for change. They are ready for the regime's overthrow more than at any other time. It is time for the international community to side with the people of #Iran and their desire for change. pic.twitter.com/beT0zDTTzA — Maryam Rajavi (@Maryam_Rajavi) October 28, 2021

وشطبت أمريكا منظمة "مجاهدي خلق" من قائمة الجماعات الإرهابية في عام 2012 بعد حملة ضغط، على الرغم من قتلها مواطنين أمريكيين في إيران.

وتحظر منظمة "مجاهدي خلق" أعضاءها من التفكير في الأفكار الجنسية، والمشاركة في "طقوس النقد الذاتي" وتسجيل أي أفكار من هذا القبيل في دفتر ملاحظات، وفقا لما ذكرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.

وتدفع منظمة "مجاهدي خلق" مئات الآلاف من الدولارات لشخصيات سياسية أمريكية للتحدث في مناسبات تتعلق بها، مثل حاكم ولاية بنسلفانيا السابق، إد ريندل، وعمدة نيويورك السابق، رودي جولياني، وفقا لـ"بيزنس إنسايدر".

وسبق لمسؤولين بارزين في إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن تحدثوا في مناسبات خاصة بـ"مجاهدي خلق"، بمن فيهم وزير الخارجية السابق، مايك بومبيو، ومستشار الأمن القومي السابق، جون بولتون.

ولم يرد متحدث باسم مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، على "بيزنس إنسايدر" إن كان تلقى أموالا للتحدث في قمة إيران الحرة لعام 2021، التي عقدت يوم الخميس الماضي.

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