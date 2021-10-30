بوريس جونسون يتحدث مع ملكة بريطانيا بعد تواريها عن الأنظار ويكشف مستجدات حالتها الصحية

كشف رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم السبت، عن آخر مستجدات الحالة الصحية لملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، بعد إلزامها بالراحة لمدة أسبوعين.

وقال إنه "تحدث إلى الملكة كما جرت العادة في كل أسبوع، وأكد أنها في حالة جيدة للغاية"، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

وتابع: "عليها فقط اتباع نصيحة أطبائها والحصول على قسط من الراحة وأعتقد أن هذا هو الشيء المهم".

وشدد جونسون أن "الشيء المهم" هو حصول الملكة على قسط من الراحة.

وأردف: "بريطانيا كلها تتمنى الخير لها".

وذكر قصر باكنغهام، أمس الجمعة، أن الأطباء طلبوا من الملكة إليزابيث الثانية أن تأخذ راحة لمدة أسبوعين، وألا تقوم بأي زيارات رسمية.

وتأتي هذه الإرشادات بعد 3 أيام فقط من الإعلان عن أنها لن تحضر مؤتمر "كوب 26"، قمة المناخ العالمية للأمم المتحدة، المنعقد في غلاسكو بإسكتلندا، عملا بالمشورة الطبية.

وستعوض ملكة بريطانيا غيابها عن قمة المناخ بإلقاء كلمة افتراضية عن بعد.

وقضت الملكة إليزابيث الثانية مؤخرا ليلة في المستشفى بعد تلقي النصائح الطبية للراحة، وأكد قصر باكنغهام للجمهور أن الملكة عادت إلى قلعة وندسور "بروح طيبة".

وبعد العودة من المستشفى، أعلن القصر أن الملكة إليزابيث ستؤدي مهام مكتبية خفيفة.

وفي الأسبوع الأول من شهر أكتوبر/ تشرين الأول الجاري فقط، زرعت الملكة إليزابيث الثانية الأشجار مع نجلها ولي العهد البريطاني، الأمير تشارلز، في بالمورال، واحتفلت بافتتاح البرلمان الاسكتلندي، واستقبلت أعضاء الخدمة الكندية في قلعة وندسور، كما أنها حضرت أول حدث كبير في قصر باكنغهام منذ بدء انتشار فيروس كورونا.