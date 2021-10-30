سفينة مهاجرين ترفع علم تركيا سترسو في ميناء يوناني

قال مسؤول في خفر السواحل اليوناني اليوم السبت إن سفينة شحن تحمل نحو 400 مهاجر تبحر ببطء قبالة جزيرة كارباثوس اليونانية بعد أن أرسلت إشارة استغاثة أمس وإنها سترسو في ميناء يوناني لينزل منها المهاجرون.

وقال المسؤول إن السفينة لا يمكنها الإبحار وحدها وإن سفينة تابعة لخفر السواحل اليوناني تقطرها. وأرسلت السفينة إشارة الاستغاثة عندما كانت قبالة جزيرة كريت ونقل خفر السواحل اليوناني قول مهاجرين عليها إنها أبحرت من تركيا.

وقال المسؤول لـ "رويترز" طالبا عدم نشر اسمه "تبحر السفينة ببطء شديد قبالة جزيرة كارباثوس وتقل مهاجرين معظمهم أفغان. سترسو في ميناء يوناني لم يتحدد بعد".

وقال مسؤول في وزارة الهجرة اليونانية إن الوزارة طلبت من تركيا أمس الجمعة قبول عودة السفينة إليها. واتصل وزير الهجرة اليوناني بالسلطات التركية والمفوضية الأوروبية لتسوية المسألة.