"هاكرز" يخترقون شركة إنترنت كبيرة في إسرائيل ويستولون على بيانات "حساسة"

وقالت مجموعة "الظل الأسود" (Black Shadow)، إنها اخترقت شركة "سايبر سيرف" (Cyberserve) الإسرائيلية التي تعد إحدى أكبر شركات الإنترنت في إسرائيل، بحسب قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية.

وقال المهاجمون في بيان: "لدينا أخبار لكم. بالتأكيد لا يمكنكم الاتصال بالعديد من المواقع اليوم. لقد هاجمنا Cyberserve وعملاءها. تتساءلون ماذا عن المعلومات؟ كما هو الحال دائما لدينا الكثير منها. إذا كنتم لا تريدون منا تسريب معلوماتكم - اتصلوا بنا قريبا".

ومن بين عملاء الشركة التي تستضيف العديد من الشركات، شركتا النقل العام دان وكافيم، ومعهد مور وجمعية مكافحة السرطان.

ونشر المخترقون تفاصيل شخصية لعملاء شركة النقل العام كافيم، بينها الأسماء وعناوين البريد الإلكتروني وبطاقات الهوية.

كما قالت Cyberserve إنه تم اختراق موقع تعارف للمثليين، قائلة: "ندعو الهيئة الوطنية للأمن السيبراني للعمل على نحو عاجل لمنع تسرب المعلومات"، معتبرة أن "تسريب المعلومات الشخصية للمستخدمين يمثل خطرا نفسيا لهم".

وكانت مجموعة المتسللين التي تقول القناة إنها إيرانية، قد نشرت في مارس/آذار الماضي، بيانات شخصية لعملاء شركة تمويل السيارات الإسرائيلية KLS والتي تضمنت صور بطاقات الهوية وبطاقات الائتمان الخاصة بهم، ووقتها طالب المهاجمون بفدية عشر عملات بيتكوين.

وقبل ذلك بشهور معدودة، وتحديدا في ديسمبر/كانون الأول 2020، نشرت Black Shadow تفاصيل حساب العملاء في شركة التأمين الإسرائيلية "شربيت"، بما في ذلك بطاقات الهوية ورخص القيادة وإيصالات الدفع والمستندات الطبية، وصور لموظفي الشركة، وطالب المخترقون الشركة بدفع 50 وحدة بيتكوين مهددين بأنه إذا لم يتم تحويل الدفعة في غضون يوم واحد، فستتم مضاعفة المبلغ المطلوب.

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