واشنطن تدعو جبهة تحرير تيغراي للانسحاب من ولايتي أمهرة وعفر الإثيوبيتين

أعربت وزارة الخارجية الأمريكية، عن قلقها إزاء اتساع نطاق القتال بين القوات الإثيوبية، وجبهة تحرير تيغراي، داعية الأخيرة إلى الانسحاب من ولايتي أمهرة وعفر اللتين حققت قواتها تقدما فيهما.

وكررت الخارجية الأمريكية، في بيان لها "دعوتها إلى جبهة تحرير شعب تيغراي إلى الانسحاب من منطقتي أمهرة وعفر، بما في ذلك وقف تقدمها في مدينتي دسي وكومبولتشا ومحيطهما"، مجددة اعتراضها الشديد على الضربات الجوية للجيش الإثيوبي على مدينة ميكيلي ومناطق أخرى في تيغراي، والتي أودت بحياة الكثيرين.

وحثت الخارجية الأمريكية "جبهة تحرير تيغراي على الامتناع عن قصف المدن بالمدفعية"، مجددة دعوتها جميع الأطراف في إثيوبيا إلى حماية المدنيين ووقف انتهاكات حقوق الإنسان وخرق القانون الدولي الإنساني، مشددة على ضرورة محاسبة المسؤولين عن تلك الانتهاكات.

وأعلنت "جبهة تحرير تيغراي"، في وقت سابق اليوم السبت، سيطرة قواتها على بلدة دسي الاستراتيجية في إقليم أمهرة، والقريبة من الطريق الرئيسي المؤدي إلى أديس أبابا. وقال المتحدث باسم الجبهة، جيتاشو رضا، إن المقاتلين أخرجوا قوات الحكومة من دسي ويتجهون إلى بلدة كومبولتشا، مضيفا أن قوات تيجراي أسرت العديد من الجنود الإثيوبيين.

كما أعلن مقاتلو الجبهة، أن قوات الجيش الإثيوبي انسحبت أمام تقدمهم في إقليم أمهرة، ما أدى إلى إحكام سيطرتهم على بلدة دسي الاستراتيجية. ونقلت "رويترز" عن المتحدث باسم الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، جيتاشو رضا، قوله إن المقاتلين أخرجوا قوات الحكومة من دسي ويتجهون إلى بلدة كومبولتشا.

يذكر أن أديس أبابا أرسلت قوات عسكرية إلى إقليم تيغراي في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 لنزع سلاح الجبهة واعتقال قادتها بدعوى الرد على هجمات تقول الحكومة الإثيوبية إن جبهة تحرير شعب تيغراي نفذتها ضد الجيش.

وتتواصل المعارك في الإقليم رغم إعلان رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد انتصاره في تلك الحرب بعد أسابيع من اندلاعها، وهو ما تسبب في أزمة إنسانية مروعة وتهديد أكثر من 5.2 مليون شخص بنقص الاحتياجات الغذائية.

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