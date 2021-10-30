شاب هندي يكشف سر "عكسه" مفعول الصلع

كشف براناف بيجي، 26 عامًا، الذي يقطن مدينة هال في المملكة المتحدة، أسراره للحصول على شعر حريري مثالي، بعد أن انتقل من الصلع إلى خصلات بطول 20 بوصة (نصف متر تقريبًا).

وتحدث الرجل الذي تحول من حلق رأسه إلى تضفير الشعر الكثيف عن أسراره حول كيفية القيام بذلك، وفقًا لتقرير موقع "هال لايف"

وعانى بيجي من الصلع منذ أربع سنوات، لكنه طور شغفًا بالعناية بالشعر، وقال إن سره هو إيجاد المزيج المثالي من الشامبو والبلسم.

وأصبح شعره الآن "الأطول على الإطلاق"، ويحظى بالكثير من الاهتمام في جميع أنحاء هال.

وانتقل براناف إلى هال من الهند، عندما بدأ الدراسة للحصول على درجة الدراسات العليا.

Man goes from being bald to growing hair 20in long - and he's even shared howhttps://t.co/P93BcpnyXy pic.twitter.com/82KzIENwb1 — The Mirror (@DailyMirror) October 30, 2021

​وقال بيجي: "بالعودة إلى الهند، لم يكن من الطبيعي جدًا أن يكون لدي شعر طويل كرجل، لذلك وصفوني بالفتاة، كان الناس يسألونني إذا كنت لا أستطيع تحمل تكلفة قص الشعر".

ونصح بيجي من يعانون الصلع حين قال: "أعتقد أنك بحاجة إلى تمشيط شعرك كل يوم لإبقائه غير متشابك وإضافة الزيت مرة أو مرتين في الأسبوع اعتمادًا على مدى جفاف الشعر، الصبر هو المفتاح هنا".

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وأضاف: "أحد أكثر الأجزاء إثارة للاهتمام هو أنك لست مضطرًا حقًا إلى غسل شعرك كثيرًا لأن فروة رأسك بها زيت خاص بها وهذا ما يساعد في نمو الشعر".

وأردف الطالب: "إذا كنت تغسله كثيرًا، فستكون لديك فروة رأس جافة وقد يؤدي ذلك إلى تقصف شعرك على المدى الطويل، شخصيًا في رحلة الشعر هذه التي استمرت أربع سنوات، رأيت أنني بحاجة لغسله مرة أو مرتين فقط في الأسبوع دون أي مشاكل".