أردوغان ورئيسة المفوضية الأوروبية يعقدان اجتماعا مغلقا في روما

عقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اجتماعا مغلقا مع أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، على هامش اجتماعات قمة مجموعة العشرين، المنعقدة في روما.

ذكرت ذلك وكالة أنباء "الأناضول" التركية، اليوم السبت، مشيرة إلى أن أردوغان وفون دير لاين، عقدا اجتماعا مغلقا بمركز "نوفولا" للمؤتمرات خلال مشاركتها في قمة مجموعة العشرين لهذا العام.

وقالت الوكالة إن مولود تشاووش أوغلو، وزير الخارجية التركي، شارك في اللقاء الذي استمر لمدة 30 دقيقة.

ويشارك الرئيس التركي في اجتماعات قمة مجموعة العشرين، التي انطلقت اليوم السبت، في روما.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي تنعقد فيها قمة مجموعة العشرين حضوريا، منذ بدء وباء كورونا، حيث كانت تنعقد افتراضيا عبر الإنترنت ضمن الإجراءات الاحترازية، التي كانت تتبعها غالبية دول العالم.

#أردوغان يلتقي رئيسة المفوضية الأوروبية في #روما

اللقاء انعقد مغلقا في مركز "نوفولا" للمؤتمرات على هامش قمة زعماء #مجموعة_العشرين.https://t.co/YTYIuRYG5Q pic.twitter.com/8BgnRCBFny — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) October 30, 2021

وركزت الجلسة الأولى لقمة العشرين على "الاقتصاد والصحة العالمية" وتناول المشاركون فيها أهمية تعافي الاقتصاد العالمي والتطعيمات ضد كورونا.

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