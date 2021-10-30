إيران تتخذ قرارا جديدا بشأن 100 من المحكوم عليهم بالإعدام 

أعلنت السلطات القضائية الإيرانية، اليوم السبت، قرارا جديدا بشأن 100 من المحكوم عليهم بالإعدام.

ونقلت وكالة فارس، مساء اليوم السبت، عن المدير العام لدائرة العفو وتخفيف العقوبات بالسلطة القضائية الإيرانية، أنه من بين 3458 محكوما إيرانيا شملهم العفو وتخفيف الأحكام بمناسبة المولد النبوي الشريف، قد تم العفو عن 100 منهم محكوم عليهم بالإعدام، وكذلك 76 محكوما عليه بقضايا أمنية.

وجاءت الموافقة على منح العفو عن هؤلاء بعد موافقة من قائد الثورة الإسلامية الأعلى آية الله علي خامنئي، بعد اقتراح رئيس السلطة القضائية بمنح العفو أو تخفيف العقوبات لأكثر من 3458 محكوم في محاكم الثورة ومنظمة التعزيرات الحكومية، فضلا عن المحاكم العامة ومنظمة القضاء العسكري.

وأكد حسين نجفي، القاضي المساعد في المحكمة العليا والمدير العام لدائرة العفو وتخفيف العقوبات بالسلطة القضائية الإيرانية، أن 100 شخص من هؤلاء الـ 3458 الذين شملهم العفو بتلك المناسبة الدينية المهمة، لديهم حكم بالإعدام و76 منهم من المحكومين الأمنيين في البلاد.

ويشار إلى أن المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، قد وافق في الأول من أغسطس/آب الماضي، على اقتراح عفو أو خفض العقوبة عن أكثر من 2.8 ألف سجين في إيران.

ونشر الموقع الإعلامي التابع للخامنئي أن المرشد الأعلى وافق على إقتراح عفو أو خفض أو تبديل عقوبة 2825 من المدانين، وفق أحكام المحاكم العامة والثورية ومنظمة القضاء العسكري والتعزيرات الحكومية.

وكان رئيس السلطة القضائية، محسني إجِئي، قد اقترح في رسالة إلى قائد الثورة الإسلامية العفوَ أو تخفيف أو استبدال العقوبة عن هؤلاء المحكومين الذين راجعت قضايا العفو عنهم لجنةُ العفو والصفح، وشخّصت أنهم من واجدي الشروط.

يذكر أن الاقتراح نال موافقة خامنئي "بمناسبة عيد الأضحى المبارك و​عيد الغدير​ السعيد"، وفقاً للبند 11 من المادة 110 للدستور.

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