طالبان: عدم الاعتراف بحكومتنا سيؤدي إلى مشكلات عالمية

حذرت حركة طالبان الولايات المتحدة وغيرها من دول العالم، من مغبة عدم الاعتراف بحكومتها في أفغانستان.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها ذبيح الله مجاهد المتحدث باسم حركة طالبان (المحظورة في روسيا) خلال مؤتمر صحفي اليوم، بحسب "رويترز".

وقال مجاهد في رسالة موجهة للولايات المتحدة إن التقاعس عن عدم الاعتراف بها واستمرار تجميد الأموال الأفغانية في الخارج سيتسبب في مشكلات للعالم وليس لأفغانستان فقط.

واعتبر أن عدم وجود علاقات دبلوماسية رسمية بين طالبان وواشنطن، كان سببا في خوض الجانبين حربا خلال الفترة السابقة.

يذكر أنه لم تعترف أي دولة رسميا بحكومة حركة طالبان منذ سيطرة الحركة على الحكم أفغانستان في أغسطس آب.

وجمدت أرصدة أفغانية بمليارات الدولارات في الخارج على الرغم من الأزمات الاقتصادية والإنسانية البالغة التي يعاني منها البلد الفقير.