إصابات كوفيد-19 اليومية في فرنسا تتجاوز 7000 لأول مرة منذ منتصف سبتمبر

سجلت السلطات الصحية الفرنسية 7360 إصابة جديدة بكوفيد-19 اليوم السبت مما جعل حصيلة الإصابات اليومية تتجاوز 7000 إصابة للمرة الأولى منذ يوم 21 سبتمبر أيلول.

وفي مؤشر آخر على زيادة انتشار الفيروس مرة أخرى في البلاد وصل المتوسط المتحرك لسبعة أيام من الإصابات اليومية الجديدة إلى أكثر من نظيره قبل شهر والذي بلغ 5669 إصابة.

ويبلغ الإجمالي التراكمي للإصابات الجديدة الآن 7.16 مليون إصابة، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".

جدير بالذكر أنه واعتبارا من 21 تموز/يوليو الماضي فقد قررت السلطات الفرنسية أن تكون التصاريح الصحية إلزامية لدخول أماكن تفوق سعتها الاستيعابية 50 شخصا، ثم تم ضم المستشفيات إلى القرار.