البيت الأبيض يعلن موعد لقاء بايدن وأردوغان في روما

يلتقي الرئيس الأمريكي جو بايدن نظيره التركي رجب طيب أردوغان، غدا الأحد، على هامش اجتماعات قمة مجموعة العشرين، التي انطلقت اليوم السبت وتستمر على مدى يومين.

ويشارك الرئيسان في اجتماعات قمة مجموعة العشرين التي تعقد في روما على مدى يومي السبت والأحد، بحسب ما ذكرته وكالة "الأناضول" التركية، التي أشارت إلى قول مسؤول رفيع بالبيت الأبيض، في تصريح صحفي، إن بايدن سيعقد لقاء ثنائيا مع نظيره التركي.

لقاء يجمع بايدن وأردوغان في روما الأحد

يعقد الرئيس الأمريكي جو #بايدن، الأحد، لقاء مع نظيره التركي رجب طيب #أردوغان، على هامش قمة قادة #مجموعة_العشرين في العاصمة الإيطالية روما.https://t.co/aOyMvLUqiG pic.twitter.com/UvLtM1S2tN — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) October 30, 2021

وقبل أيام، وعد الرئيس الرئيس التركي رجب طيب أردوغان باسترداد تركيا 1.4 مليار دولار من أمريكا بسبب استبعادها من برنامج طائرات "إف 35" الشبحية، مؤكدا أنه سيناقش هذه القضية مع الرئيس الأمريكي في قمة العشرين.

وتسببت صفقة صواريخ "إس 400" الروسية التي حصلت عليها تركيا في خلاف بين أنقرة وواشنطن، التي رفضت الصفقة واستبعدت تركيا من برنامج طائرات "إف 35".

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