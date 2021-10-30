مسؤول إيراني: سنفرض شروطا جديدة للمفاوضات النووية

أكد عضو لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى الإيراني، مجتبى ذو النوري، اليوم السبت، أن بلاده ستفرض شروطا جديدة للمفاوضات النووية.

وأجرت وكالة مهر للأنباء، حديثا خاصا مع مجتبى ذو النوري، أكد من خلاله أن إيران تريد ضمانات جادة وجديدة من أجل عدم انتهاك "الغربيين" الاتفاق النووي مرة أخرى، وعدم خرقه من قبلهم، موضحا أن نسبة العقوبات على إيران أصبحت أكثر شدة بعد التوقيع على الاتفاق النووي نفسه.

وشدد مجتبي ذو النوري على أن "إيران تريد ضمانات جادة، حتى لا ينتهك الغربيون الاتفاقية مرة أخرى ولا يسعوا لخرقها"، بعدما توصلوا إلى استنتاج مفاده أن إيران لن تقبل شرطا جديدا في الاتفاق النووي، لافتا إلى أن الغربيين أعدوا أنفسهم لعدم قبول الشرط الجديد من بلاده.

وطالب المسؤول الإيراني أمريكا والدول الأوروبية الأعضاء في الاتفاق النووي الوفاء بالتزاماتها، وتقبل الشروط ورفع العقوبات عن بلاده، مشيرا إلى أن الغربيين ليسوا في وضع يسمح لهم بفرض شروط جديدة على إيران، بدعوى أن الأخيرة لها اليد العليا في تخصيب اليورانيوم.

وذكر عضو لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى الإيراني، مجتبى ذو النوري، أن بلاده تصرفت بما يتفق مع الاتفاق النووي، دائما، ولم تنتهكه بأي شكل، وما اتخذته من إجراءات، حتى الآن، يستند إلى الصلاحيات التي تتمتع بها إيران في الاتفاق.

يشار إلى أن محادثات فيينا التي بدأت، في شهر أبريل/ نيسان الماضي، بين أمريكا وإيران بمشاركة بريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين، كانت قد توقفت عند الجولة السادسة منها.

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