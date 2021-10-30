تسجيل
20:13 GMT30 أكتوبر/ تشرين الأول 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    طائرة مسيرة إيرانية

    صحيفة: معلومات إسرائيلية قادت واشنطن إلى فرض العقوبات الأخيرة على إيران

    © AFP 2021 / ATTA KENARE
    العالم
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/18/1046631849_0:0:1200:675_1200x675_80_0_0_49483a39033d3cc549667ff7d8dcb804.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/world/202110301050579456-%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%81%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86/

    قالت صحيفة عبرية، مساء اليوم السبت، إن معلومات نقلتها إسرائيل إلى واشنطن بشأن منظومة الطائرات المسيرة الإيرانية قادت إلى فرض الإدارة الأمريكية العقوبات الأخيرة على طهران.

    وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية أمس الجمعة، عقوبات على أربع شخصيات إيرانية مرتبطة بتطوير منظومة الطائرات الإيرانية بدون طيار.

    وقالت صحيفة "هآرتس" العبرية إن العقوبات شملت سعيد آرجاني رئيس وحدة الطائرات بدون طيار بالحرس الثوري "المسؤول عن مهاجمة ناقلة النفط الإسرائيلية ميرسر ستريت في خليج عمان ما أسفر عن مقتل إثنين من طاقها أواخر يوليو/تموز الماضي".

    طائرة مسيرة إيرانية
    © AFP 2021 / -
    أمريكا تستخدم العقوبات لعرقلة برنامج الطائرات المسيرة الإيراني

    كما شملت العقوبات محمد إبراهيم زارغار طهراني بدعوى أنه ساعد شركة كيباس الإيرانية في الحصول على مكونات الطائرات بدون طيار من الخارج، إضافة إلى العميد بالحرس الثوري الإيراني عبد الله محرابي، بصفته رئيسا لمنظمة الجهاد للأبحاث في الحرس الثوري الإيراني، ويوسف أبو طالبي مدير شركة Oje Parvaz Mado Nafar الذي تتهمه واشنطن بجلب محركات الطائرات بدون طيار.

    وقالت الصحيفة إن إسرائيل نقلت معلومات حول منظومة الطائرات الإيرانية بدون طيار التابعة للحرس الثوري الإيراني إلى الولايات المتحدة، قبل أن تفرض وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على الشركات والأفراد المرتبطين بالمجموعة يوم أمس الجمعة.

    وأضافت "هآرتس": "تقول إسرائيل إن ثلاثا من الهجمات الإيرانية الست في الشرق الأوسط منذ سبتمبر 2019 نُفذت باستخدام طائرات بدون طيار، بما في ذلك الهجوم على السعودية في سبتمبر (منشآت أرامكو)، والهجوم على ميرسر ستريت في يوليو، والهجوم على السفينة Hyperion Ray في أبريل. وبحسب المعلومات التي قدمتها إسرائيل إلى الولايات المتحدة، فقد استخدمت الطائرات لإلحاق الضرر بأهداف أمريكية وغربية".

    ويقدر مصدر إسرائيلي أن العقوبات فرضت بهدف الضغط على الإيرانيين لاستئناف المحادثات النووية، لكنه يعتقد أن تلك العقوبات قادرة على ردع إيران عن تشغيل الطائرات بدون طيار.

    وأضافت الصحيفة: "في الأشهر الأخيرة، عملت إسرائيل على حشد المجتمع الدولي لمواجهة منظومة الطائرات بدون طيار الإيرانية إلى جانب التهديد النووي".

    في أغسطس/ آب، خاطب وزير الدفاع  الإسرائيلي بيني غانتس السفراء الأجانب لدى بلاده وقدم لهم معلومات عن المنظومة وعن آرجاني.

    في محاضرة في جامعة ريخمان الإسرائيلية الشهر الماضي، قدم غانتس لمحة عامة عن توزيع الطائرات بدون طيار في المنطقة. وقال "إن هناك المئات من تلك الطائرات الإيرانية في سوريا، وأن لدى "حزب الله" عشرات الطائرات بدون طيار وعدة عشرات أخرى تم نقلها إلى جماعة "أنصار الله" في اليمن والميليشيات الشيعية في العراق"، على حد قوله.

    وبحث وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد الشهر الماضي مع كبار المسؤولين البحرينيين التعاون في مواجهة منظومة الطائرات الإيرانية بدون طيار، وتناول رئيس الوزراء نفتالي بينيت هذه المسألة في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

    ووقتها قال بينيت: "هذا العام فقط بدأت إيران في إطلاق وحدة إرهابية قاتلة جديدة - أسراب من الطائرات بدون طيار القاتلة، مسلحة بأسلحة يمكنها مهاجمة أي مكان وفي أي وقت... إنهم يخططون لتغطية سماء الشرق الأوسط بهذه القوة الفتاكة".

    للاطلاع على المزيد من أخبار إسرائيل اليوم عبر سبوتنيك

    انظر أيضا:

    شروط متبادلة... ما مستقبل المفاوضات النووية بين إيران وأمريكا مع عودة محادثات فيينا؟
    مستقبل مفاوضات إيران النووية مع عودة محادثات فيينا
    أمريكا تستخدم العقوبات لعرقلة برنامج الطائرات المسيرة الإيراني
    أمريكا تتهم إيران بنشر طائرات هجومية في إثيوبيا وتفرض عقوبات جديدة
    الكلمات الدلالية:
    أخبار إسرائيل اليوم
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    فتاة من فريق المشجعين ترتدي كمامة زائفة مزركشة، خلال مباراة بطولة سان بطرسبرغ المفتوحة للتنس في سان بطرسبورغ، روسيا 27 أكتوبر 2021.
    نبذة مصورة لأحداث الأسبوع
    الأسد يتوقع حروبًا جديدة لأمريكا بعد فشلها في أفغانستان والعراق
    الأسد يتوقع حروبا جديدة لأمريكا بعد فشلها في أفغانستان والعراق
    إنفوجرافيك... ما هي أنوع طائرات القوات الجوية الإسرائيلية؟
    ما هي أنواع طائرات القوات الجوية الإسرائيلية؟
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك