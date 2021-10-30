اتفاق أوروبي أمريكي بشأن الرسوم المفروضة على واردات الصلب والألومنيوم إلى الولايات المتحدة

توصلت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، اليوم السبت، إلى اتفاق لحل الخلاف بين الجانبين، بشأن الرسوم الجمركية المفروضة على واردات الصلب والألومنيوم القادمة من دول الاتحاد.

واشنطن، 30 أكتوبر - سبوتنيك . وأعلن جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي الأمريكي، وجينا ريموندو، وزيرة التجارة في البلاد، عن التوصل لاتفاق مع الاتحاد الأوروبي ، بشأن الرسوم المفروضة على واردات الصلب والألومنيوم القادمة من دول الاتحاد، والتي فرضتها الإدارة الأمريكية السابقة بزعامة، الرئيس دونالد ترامب، في العام 2018.

وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية أنه تم التأكيد على أن تلك الرسوم لن يتم إلغاؤها، كاملا، ولكن سيتم إعفاء كمية معينة من الصلب والألومنيوم من الرسوم لدى دخولها الأراضي الأمريكية.

يشار إلى أن الولايات المتحدة فرضت، في 31 مايو/آيار 2018، رسوما جمركية على واردات كل من الصلب والألومنيوم القادمة من دول الاتحاد الأوروبي، ومعها المكسيك وكندا، في وقت اعتبر فيه عدد من القادة الأوروبيين هذا القرار بمثابة إعلان حرب تجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي.

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