مسؤول: بايدن سيحذر أردوغان من التصرفات المتهورة خلال لقائهما

أكد مسؤول أمريكي، يوم السبت، أن الرئيس جو بايدن سيحذر نظيره التركي رجب طيب أردوغان، من التصرفات المتهورة، ويجب تحاشي الأزمات بين البلدين.

ومن المقرر أن يعقد بايدن وأردوغان لقاء ثنائيا، اليوم الأحد، على هامش قمة قمة المناخ بمدينة غلاسكو البريطانية، في أجواء تخيم عليها العديد من القضايا الخلافية بين البلدين.

يأتي ذلك بعدما أمر أردوغان في وقت سابق من الشهر الجاري بطرد سفراء عشر دول غربية من بينها الولايات المتحدة لإصدارهم بيانا طالب بالإفراج عن رجل الأعمال عثمان كافالا، لكنه سحب تهديده.

وقال المسؤول الأمريكي للصحفيين، "بالتأكيد سيشير الرئيس إلى ضرورة إيجاد سبيل لتجنب حدوث أزمات مثل تلك الموجودة حاليا، وأن القيام بإجراء متسرع لن يفيد الشراكة والتحالف بين الولايات المتحدة وتركيا".

وتابع المسؤول أن أي اجتماع بين الزعيمين ربما لم يكن سيحدث لو طرد أردوغان السفير الأمريكي. لكنه قال إن القضية تم حلها في الوقت الحالي على الأقل.

وسيناقش بايدن طلب تركيا شراء طائرات مقاتلة من طراز إف-16 وعلاقتها الدفاعية مع الولايات المتحدة ومجموعة من القضايا الإقليمية مثل سوريا وليبيا

وحث نواب أمريكيون إدارة بايدن على عدم بيع طائرات إف-16 المقاتلة لتركيا وهددوا بعرقلة أي صادات من هذا القبيل على أساس أن تركيا اشترت أنظمة دفاع صاروخية روسية و"تصرفت كخصم".

وذكرت تقارير هذا الشهر أن تركيا طلبت من الولايات المتحدة شراء 40 طائرة مقاتلة إف-16 من إنتاج لوكهيد مارتن، ونحو 80 من معدات التحديث لطائراتها الحالية.

وتعرض التحالف بين الولايات المتحدة وتركيا العضوين في حلف شمال الأطلسي لضغوط في السنوات الأخيرة بسبب الخلافات السياسية بشأن سوريا وشراء تركيا لنظام الدفاع الصاروخي الروسي إس-400 وحقوق الإنسان.

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