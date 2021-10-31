بلينكن يلتقي نظيره الصيني على هامش قمة العشرين

يلتقي وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن نظيره الصيني وانغ يي، اليوم الأحد، على هامش قمة العشرين في روما .

واشنطن - سبوتنيك. وهذا اللقاء مدرج على جدول أعمال بلينكن ليوم الأحد، وهو الثاني فقط بين الرجلين، في خضم التوترات الصينية الأمريكية. وكان اللقاء الأول بينهما تم في مارس في ألاسكا.

ومن المقرر أيضا أن يلتقي بلينكن بوزير خارجية كوريا الجنوبية جونغ أوي يونغ.

يذكر أن أنتوني بلينكن يرافق من بين آخرين، الرئيس الأمريكي جو بايدن في قمة العشرين.

ومن روما سيتوجه الوفد الأمريكي إلى قمة المناخ في مدينة غلاسكو البريطانية.

وتتصاعد التوترات بين أكبر اقتصادين في العالم على عدد من الجبهات بما فيها التجارة وحقوق الإنسان وقضية تايوان ووباء كوفيد-19.

يمكنكم متابعة المزيد من أخبار العالم الآن عبر سبوتنيك.