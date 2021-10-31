هجوم مسلح يستهدف موكب حاكم ولاية نيجيرية

وأجبر إطلاق النار زولوم على قطع رحلة كانت مقررة إلى بلدة مالام فاتوري الشمالية، بحسب "رويترز".

وذكرت المصادر أن الهجوم المسلح وقع يوم الخميس الماضي وأنه يثير تساؤلات حول تعهد حاكم الولاية بإغلاق مخيمات النازحين وإعادة من فيها إلى قراهم.

وقال مصدر عسكري إن قوات الأمن اشتبكت لمدة ساعة تقريبا مع المهاجمين. وتقع بلدة مالام فاتوري قرب الحدود مع النيجر المجاورة.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري قال حاكم الولاية إنه يعتزم إغلاق المخيمات التي تضم آلاف النازحين داخليا في عاصمة الولاية مايدوجوري وذلك بحلول نهاية العام، معتبرا أن الوضع الأمني في الولاية شهد تحسنا.

وتعد ولاية بورنو بؤرة ساخنة، حيث تشهد منذ نحو 12 عاما معركة ضد مسلحين من بينهم بوكو حرام وتنظيم داعش ولاية غرب أفريقيا (محظور في روسيا).

وتشير تقديرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى أن القتال أسفر عن سقوط نحو 350 ألف قتيل وتشريد ملايين آخرين.