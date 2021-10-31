بينهم ترامب وبيكهام...قراصنة روس يبتزون مشاهير والدفع بـ"البيتكوين"

استولى قراصنة روس (هاكرز) على تفاصيل لشخصيات سياسة منهم قادة دول، ونجوم هوليوود ومليارديرات في عملية سرقة افتراضية صادمة لشركة مجوهرات.

وسرق القراصنة المعلومات الشخصية لمشاهير من بينهم مقدمة البرامج الامريكية الشهيرة أوبرا وينفري وبلعي كرة القدم المعتزل ديفيد بيكهام وزوجته وفيكتوريا، والممثل الهوليودي توم هانكس والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وغيرهم، خلال مداهمة على الإنترنت.

ووقع حوالي 600 بريطاني كضحايا حتى الآن ويعتقد أن المتسللين سربوا 69000 وثيقة سرية إلى شبكة الإنترنت المظلمة "الدارك ويب".

ملايين الجنيهات أو "بيتكوين"

وتطالب عصابة الهاكرز بالملايين من أموال الفدية في أعقاب الغارة على شركة المجوهرات "غراف" ومقرها لندن.

وذكرت صحيفة "ميل أون سنداي" أنه يشتبه في أن أعضاء من عصابة القرصنة الروسية التى تسمى بـ"كونتي" كانوا وراء السرقة.

ويُعتقد أنهم يطالبون بعشرات الملايين من الجنيهات الاسترلينية كفدية، حيث يقترح الخبراء أنه يمكنهم طلب الدفع بعملة البيتكوين أو المجوهرات التي لا يمكن تعقبها.

غرامات محتملة على "غراف"

وتعتبر مذكرات الائتمان والفواتير وقوائم العملاء من بين التفاصيل التي تم اختراقها والمعلومات المنشورة بالفعل تمثل واحد في المائة فقط من الملفات المسروقة.

وقال فيليب إنجرام ، الكولونيل السابق في المخابرات العسكرية البريطانية: "بالنظر إلى ملف تعريف قاعدة بيانات العملاء ، فإن هذا ضخم للغاية.

Conti hackers hit high-society jeweler Graff; have already leaked 69,000 confidential documents related to 11,000 customers, including Donald Trump, Oprah, David Beckham; threaten to release more unless paid https://t.co/Soifde3rGI — Kim Zetter (@KimZetter) October 31, 2021

​وقال متحدث باسم مكتب مفوض المعلومات البريطاني، الذي يمكنه فرض غرامات تصل إلى أربعة في المائة من حجم مبيعات الشركة: "لقد تلقينا تقريرًا من شركة غراف دايموند بشأن عملية قرصنة مقابل فدية.

وأضاف: "سنتصل بالمنظمة لإجراء مزيد من الاستفسارات فيما يتعلق بالمعلومات التي تم توفيرها".

وقال متحدث باسم غراف: "للأسف، كنا، بالاشتراك مع عدد من الشركات الأخرى، هدفًا لهجوم إلكتروني معقد من قبل مجرمين محترفين.

وأضاف: "لقد تم تنبيهنا إلى نشاطهم من خلال أنظمتنا الأمنية، مما سمح لنا بالرد بسرعة وإغلاق شبكتنا، لقد أبلغنا، وما زلنا نعمل مع، الوكالات القانونية ذات الصلة.

وأردف: "لقد أبلغنا هؤلاء الأفراد الذين تأثرت بياناتهم الشخصية ونصحناهم بالخطوات المناسبة الواجب اتخاذها".