مقتل صحفي فلبيني في هجوم مسلح على منزله

أعلنت الشرطة الفلبينية، اليوم الأحد، مقتل صحفي بالرصاص في منزله في الأرخبيل الذي يعتبر من أخطر أماكن العالم بالنسبة للصحفيين.

ولقي أورلاندو دينوي وهو مراسل مواقع إخباري محلي ومقدم في إذاعة "إنيرجي إف إم"، بست رصاصات على يد مسلح اقتحم شقته في بانسالان بجزيرة مينداناو.

وذكر رئيس الشرطة المحلية بيتر جلين إيبونج أن الصحفي توفي على الفور، موضحا أنه جرى فتح تحقيق لتحديد دوافع القتل، بحسب وكالة "فرانس برس".

وقال إيبونج إن التحقيق يأخذ في الاعتبار عمله كصحفي لكن لا يوجد حتى الآن دليل ملموس على أن هذا هو دافع القتل.

وأفاد الاتحاد الوطني للصحفيين في الفلبين أن دينوي هو الصحفي رقم 21 الذي يُقتل منذ وصول الرئيس رودريجو دوتيرتي للسلطة في عام 2016.

وكانت لجنة حماية الصحفيين - مقرها نيويورك- صنفت في تقرير صادر خلال الشهر الجاري، الفلبين في المرتبة السابعة على المؤشر العالمي للإفلات من العقاب الذي تم إنشاؤه في العام 2008، مع 13 جريمة قتل طالت صحافيين وما زالت غير محلولة.