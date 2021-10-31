وزير الدفاع الإسرائيلي يعلن تقديم قرار بتشكيل لجنة للتحقيق في قضية صفقة الغواصات الألمانية

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، إنه تقدم بقرار لتشكيل لجنة للتحقيق في صفقة غواصات مع ألمانيا اتهم فيها رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو بالفساد.

ونشر غانتش تصريحاته على منصة "تويتر" اليوم الأحد قال فيها "كما وعدت، وبعد عمل شامل للموظفين، قدمت قرارا إلى أمانة الحكومة لإنشاء لجنة تحقيق حكومية في شراء الغواصات والسفن؛ هذه قضية وطنية تتعلق بالحفاظ على أمن الدولة".

כפי שהבטחתי ובתום עבודת מטה יסודית, הגשתי את הצעת ההחלטה להקמת ועדת חקירה ממלכתית לרכש הצוללות וכלי השיט למזכירות הממשלה. זהו נושא לאומי שקשור לשמירה על ביטחון המדינה. הקמת הוועדה הכרחית למערכת הביטחון ולמדינת ישראל - אם לא נברר את האמת לא נוכח להפיק לקחים לעתיד. — בני גנץ - Benny Gantz (@gantzbe) October 31, 2021

وتابع قائلا إن تشكيل اللجنة "ضروري لمؤسسة الدفاع ودولة إسرائيل...وليس أمرا شخصيا"، مؤكدا "هذه قضية في صميم النظام الأمني، وتشكل ضرورة أمنية قصوى للحفاظ على ثقة المواطنين في صانعي القرار".

وتدور الشبهات حول تورط مقربين من نتنياهو في شبهات فساد بما في ذلك الحصول على عملات عملاقة في صفقة شراء غواصات عسكرية من شركة تيسنكروب الألمانية بلغت قيمتها حوالي ملياري دولار.

وفي الحكومة السابقة، عين غانتس لجنة تحقيق برئاسة القاضي المتقاعد ستراشنوف، ولم تبدأ اللجنة نشاطها بسبب صعوبات الحصول على الصلاحيات.

ومنذ 24 مايو/آيار 2020 يحاكم رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو في 3 قضايا فساد تتعلق بتهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.