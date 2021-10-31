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    وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن

    تحذير أمريكي للصين من الإجراءات أحادية الجانب تجاه تايوان

    © REUTERS / JONATHAN ERNST
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    أكدت الخارجية الأمريكية أن الوزير أنتوني بلينكن قد حذر الصين، اليوم الأحد، من القيام بإجراءات أحادية الجانب تجاه تايوان.

    ووفقا لتصريحات نقلتها "رويترز" عن مسؤول "كبير" بوزارة الخارجية الأمريكية فإن بلينكين أبلغ وزير الخارجية الصيني "وانغ يي" بأن الولايات المتحدة الأمريكية تعارض الإجراءات التي تتخذها بكين، والتي أدت إلى زيادة التوترات عبر مضيق تايوان.

    © AFP 2021 / CHRIS STOWERS
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    وقال المسؤول إن وزير الخارجية الأمريكي اجتمع مع نظيره الصيني على هامش قمة مجموعة العشرين في روما، قرابة الساعة.

    وأوضح أنه شدد على أن واشنطن تعارض أي تغييرات أحادية الجانب من جانب بكين للوضع الراهن في تايوان.

    ولفت المسؤول إلى أن بلينكن أكد على أن بلاده تريد إدارة المنافسة الشديدة بين أكبر اقتصادين في العالم بشكل مسؤول، مضيفًا أن كلا الجانبين اعترف بأن فتح خطوط الاتصال أمر بالغ الأهمية.

    يذكر أن أنتوني بلينكن يرافق من بين آخرين، الرئيس الأمريكي جو بايدن في قمة العشرين التي تنعقد في روما، ثم سيتوجه الوفد الأمريكي بعدها إلى قمة المناخ في مدينة غلاسكو البريطانية.

    وتتصاعد التوترات بين أكبر اقتصادين في العالم على عدد من الجبهات بما فيها التجارة وحقوق الإنسان وقضية تايوان ووباء كورونا.

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    الكلمات الدلالية:
    الصين, الولايات المتحدة الأمريكية
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