قادة مجموعة العشرين يرمون العملات المعدنية في نافورة تريفي الشهيرة في روما...فيديو

ألقى قادة مجموعة العشرين عملات معدنية في نافورة تريفي الضخمة والتي كانت خلفية للعديد من الأفلام، وأشهرها فيلم "لا دولتشي فيتا".

تقول الأسطورة أنه إذا رميت عملة معدنية في النافورة، فستتحقق أمنياتك، ولم يشارك جميع أعضاء مجموعة العشرين في رمي العملات، وكان الغائب الملحوظ الرئيس الأمريكي جو بايدن.

LIVE: Second day of the G20 summit in Rome https://t.co/I8ZNrV7R7N — PresserWatch (@PresserWatch) October 31, 2021

​مرت النافورة التي تستمد مصدرها من القنوات المائية القديمة في روما، بمراحل مختلفة من التصميم قبل افتتاح نسختها الحالية في منتصف القرن الثامن عشر.

تُستخرج العملات المعدنية بانتظام من حوض الحجر الجيري بالنافورة وتُمنح للأعمال الخيرية.