بايدن يعرب لأردوغان عن مخاوفه من امتلاك تركيا صواريخ "إس-400" الروسية

أعرب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لنظيره التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، خلال لقائهما على هامش قمة مجموعة العشرين، عن مخاوفه من امتلاك تركيا صواريخ "إس-400" الروسية.

وأكد بايدن لأردوغان "رغبته في الحفاظ على علاقات بناءة وتوسيع مجالات التعاون، وإدارة خلافاتنا بشكل فعال"، بحسب بيان رسمي من البيت الأبيض.

كما أعرب الرئيس الأمريكي عن تقديره لمساهمات تركيا لما يقرب من عقدين من الزمن في مهمة "الناتو" في أفغانستان.

وتابع بيان البيت الأبيض أن الرئيسان الأمريكي والتركي ناقشا في اجتماعهما العملية السياسية في سوريا، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى الأفغان المحتاجين، والانتخابات في ليبيا، والوضع في شرق البحر المتوسط، والجهود الدبلوماسية في جنوب القوقاز.

وأعاد الرئيس الأمريكي جو بايدن التأكيد في اجتماعه مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على شراكتهما الدفاعية وأهمية تركيا كحليف في الناتو.

كما شدد بايدن للرئيس التركي، على "أهمية المؤسسات الديمقراطية القوية واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون من أجل السلام والازدهار".

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن صرح للصحفيين قبل عقد اجتماعه مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على هامش قمة مجموعة العشرين في العاصمة الإيطالية روما: "نخطط لعقد اجتماع جيد"، بحسب وكالة أنباء الأناضول الرسمية للأنباء.

وتم عقد اللقاء بصورة مغلقة، وحضره من الجانب التركي وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو.

وكان مسؤول أمريكي أكد في تصريحات صحفية، أمس السبت، أن الرئيس جو بايدن سيحذر نظيره التركي رجب طيب أردوغان، من التصرفات المتهورة، ويجب تحاشي الأزمات بين البلدين خلال لقائهما اليوم الأحد.

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