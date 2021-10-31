ماكرون لجونسون: احترموا قواعد صيد الأسماك

كشف مستشار للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأحد، أن ماكرون طالب بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا باحترام قواعد الصيد الدولية.

جاءت تصريحات المسؤول الفرنسي للصحفيين عقب لقاء خاص وجها لوجه بين الزعيمين على هامش قمة مجموعة العشرين في روما، بحسب "رويترز".

وقال المسؤول إن: "الهدف بالنسبة للاثنين الرئيس ورئيس الوزراء كان العمل من أجل التهدئة".

وأوضح مستشار الرئيس الفرنسي أن ماكرون أبلغ جونسون أنه يتوقع جدية واحتراما بين الرجلين.

يأتي هذا بعد أيام من التهديدات والتهديدات المضادة بسبب تراخيص الصيد.

وكانت فرنسا قد احتجزت يوم الخميس الماضي سفينة صيد بريطانية دخلت مياهها الإقليمية دون ترخيص للصيد وأصدرت تحذيرا شفهيا لسفينة ثانية في ظل خلاف مرير بين البلدين بشأن حق دخول مناطق الصيد بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وغضبت باريس من رفض لندن منح الصيادين الفرنسيين العدد الكامل من تراخيص الصيد في المياه البريطانية الذي تقول فرنسا إنه مكفول لها، مهددة بإجراءات عقابية ضد بريطانيا.

وكانت لندن قد أعلنت في وقت سابق أن الإجراءات العقابية التي تعتزم فرنسا فرضها ستواجه بإجراءات ملائمة من نوعها.