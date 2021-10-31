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    رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن

    نيوزيلندا تتعهد بخفض انبعاثات الاحتباس الحراري بنسبة 50 بالمئة في عام 2030

    © AP Photo / Charles Platiau/Pool Photo
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    تعهدت نيوزيلندا، اليوم الأحد، بخفض صافي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 50 بالمئة مع حلول عام 2030.

    وشددت نيوزيلندا في بداية مؤتمر المناخ العالمي "كوب 26" التابع للأمم المتحدة على طموحاتها السابقة للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري، بحسب وكالة "رويترز".

    الناشطة البيئة السويدية، غريتا تونبرغ
    © REUTERS / CHRISTIAN MANG
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    وقالت رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن في تصريح لها اليوم: "بينما نحن مساهم صغير في الانبعاثات العالمية، وكبلد محاط بالمحيطات واقتصاد يعتمد على أرضنا، فإننا لسنا محصنين ضد تأثير تغير المناخ".

    وأشارت أرديرن في بيان مشترك لها مع وزير التغير المناخي في الحكومة النيوزيلندية، جيمس شو، إلى أن الهدف السابق لم يكن متسقا مع الجهود العالمية للحد من الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة مئوية (2.7 فهرنهايت).

    وكان الهدف السابق لنيوزيلندا هو خفض الانبعاثات إلى 30 بالمئة دون مستويات 2005 بحلول عام 2030.

    وألزمت اتفاقية باريس لعام 2015 الموقعين عليها على إبقاء الاحترار العالمي "أقل بكثير" من درجتين فوق مستويات ما قبل الصناعة، ويفضل أن يكون 1.5 درجة، لكن مستويات الكربون في الغلاف الجوي نمت منذ ذلك الحين.

    وقال جيمس شو في البيان: "هذا العقد يصنع مصير الكوكب، ولكي لتحظى بفرصة الحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض إلى 1.5 درجة مئوية، فإن العلم يبيّن أنه أمامنا الآن حوالي 8 سنوات لتخفيض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية إلى النصف تقريبا".

    يشار إلى أن حكومة نيوزيلندا أدرجت العديد من السياسات لخفض الانبعاثات خلال فترة ولايتها الثانية، بما في ذلك الوعد بجعل قطاعها العام محايدا للكربون بحلول عام 2025، وشراء حافلات النقل العام الخالية من الانبعاثات فقط من منتصف العقد الحالي.

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