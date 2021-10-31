بعد يومين من تعطلها... سفينة تحمل مئات المهاجرين الأفغان تصل اليونان

رست سفينة شحن ترفع العلم التركي وعلى متنها 382 مهاجرا معظمهم من الأفغان بأمان في ميناء بجزيرة يونانية، صباح اليوم الأحد.

جاء رسو السفينة بعد يومين من تعطلها في بحر إيجه وإرسالها إشارة استغاثة، بحسب "رويترز".

وقالت وزارة الهجرة اليونانية إن 6 أشخاص تم اعتقالهم بعد أن سحبت سفينة تابعة لخفر السواحل اليوناني السفينة "مورات 729" إلى ميناء كوس.

وتم نقل باقي المهاجرين إلى مركز استقبال مؤقتة مخصصة للوافدين في الجزيرة اليونانية.

وأوضحت وزارة الهجرة أن إقامة الوافدين في المركز، سوف تكون مؤقتة، للنظر في حالاتهم ووضعهم في الحجر الصحي.

وهذا العدد من المهاجرين من بين الأكبر في سفينة واحدة تصل إلى البلاد منذ سنوات.

وتعد اليونان الوجهة الرئيسية المؤدية إلى الاتحاد الأوروبي بالنسبة لطالبي اللجوء القادمين من تركيا.

وانخفض عدد اللاجئين بشكل كبير منذ عام 2016 بعد أن أبرم التكتل وأنقرة اتفاقا لمنع المهاجرين من العبور إلى اليونان.

لكن منذ وصول حركة "طالبان" (المحظورة في روسيا) للحكم في أفغانستان في أغسطس/ آب، تشعر العديد من الدول الأوروبية بالقلق خشية تكرار أزمة اللاجئين في عام 2015 عندما وصل ما يقرب من مليون شخص، معظمهم من اللاجئين السوريين، إلى الاتحاد الأوروبي بعد عبورهم إلى الجزر اليونانية القريبة من تركيا.