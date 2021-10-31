قادة مجموعة العشرين يلتزمون بالسعي لاستئناف السفر الدولي على أرضية آمنة ومنظمة

تعهد قادة مجموعة العشرين بالسعي لاستئناف السفر الدولي بطريقة آمنة ومنظمة ، وفقًا لعمل المنظمات الدولية ذات الصلة.

كما جاء في البيان الختامي للقمة: "سنسعى جاهدين لاستئناف السفر الدولي بطريقة آمنة ومنظمة وفقًا لعمل المنظمات الدولية ذات الصلة مثل منظمة الصحة العالمية ومنظمة الطيران المدني الدولي والمنظمة البحرية الدولية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية".

وتنعقد قمة مجموعة العشرين في الفترة من 30 إلى 31 أكتوبر في روما.

وتمت الموافقة على طلب ضمان الوصول المشترك إلى اللقاحات والأدوية التي تعالج الأوبئة، خاصةً للبلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط.

يتبع..