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    محطة وقود

    خبير إيراني: طهران ترد على كل ما تتعرض له من هجمات سيبرانية

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    قال الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الإيراني، إبراهيم شير، اليوم الأحد، إن الهجوم على محطات البنزين في إيران قبل أيام، تم "بطريقة معقدة جدا ولم يكن هجوما طبيعيا وعبر عدة سيرفرات لا تملكها سوى أمريكا وإسرائيل".

    وأوضح في تصريحات لـ"راديو سبوتنيك" أن الدولة الثالثة التي شاركت في العملية، بحسب قائد الدفاع المدني الإيراني، هي "دولة إقليمية لديها أزمة مع إيران".

    نفط
    © REUTERS / Raheb Homavandi
    إيران تعلن عودة 3 آلاف محطة وقود في البلاد للعمل بعد هجوم سيبراني
    وأكد شير على أن "البنية التحتية الإيرانية جيدة ولا يوجد بها ضعف، لافتا إلى أن الهجمات السيبرانية "تعكس نية الطرف الآخر لعدم الذهاب نحو الاستقرار والمهادنة في المنطقة و الاتجاه للتصعيد".

    ولفت إلى أن "إيران ترد على كل ما يواجهها ولن تحتفظ بحق الرد فقط"، مشيرا إلى أن "هناك الكثير من المصالح الإسرائيلية تعرضت للضرر في المنطقة وخارجها"، بحسب قوله.

    واتهمت إيران، إسرائيل وأمريكا بالوقوف خلف الهجوم الإلكتروني الذي استهدف ألاف محطات بيع الوقود المدعم في جميع أنحاء إيران، قبل أيام.

    وقال قائد الدفاع المدني الإيراني والمسؤول عن الأمن الإلكتروني، غلام رضا جلالي، في تصريحات تلفزيونية، إن "التحقيقات لم تكتمل بعد، لكنه أعرب عن اعتقاده من الناحية التحليلية أن النظام الإسرائيلي والأمريكان وعملائهم هم من نفذوا هذا الهجوم".

    وجاء تعطل خدمات الوقود قبيل الذكرى الثانية لانطلاق لاحتجاجات في إيران، على خلفية الزيادة  الكبيرة في أسعار الوقود في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، سرعان ما تحولت إلى احتجاجات سياسية طالب  خلالها المتظاهرون بتنحي كبار حكام البلاد.

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