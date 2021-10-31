قصة حزينة لشاب ثلاثيني يتعلم المشي من جديد...فيديو

يمثل ذوو الاحتياجات الخاصة شريحة كبيرة من المجتمع، وتتنوع ظروف إعاقتهم بتنوع الحوادث التي تعرضوا لها، ومنهم من ولد بتلك الحالات الاستثنائية.

ويواجه الأفراد من ذوي الاحتياجات الخاصة عوائق يومية سواء كانت جسدية أو نفسية أو اجتماعية.

وتختلف هذه الصعوبات من حالة لأخرى، من التنمر، إلى انعدام الوسائل المسهلة لحياتهم اليومية، كالممرات الخاصة بهم في المرافق العامة أو وسائل النقل، بالإضافة لشح الأجواء المخصصة للتعامل مع ظروفهم، وإن وجدت فتكون باهظة الثمن، وخصوصًا في البلدان النامية.

Man who lost both legs after a subway train hit him learns how to walk again 👏



🎥: the_I_train pic.twitter.com/ng8jOmXJWX — The Sun (@TheSun) October 31, 2021

​وبالرغم من الظروف القاهرة التي يعانيها هؤلاء، فإن القدر يعوضهم بقدرات أخرى، فمنهم حاد الذكاء، ومنهم صاحب المال، وتطول القائمة في هذا المجال.

كما يتميزون عادة بالإصرار وقوة العزيمة، وأكبر دليل على ذلك فيديو انتشر لشاب فقد كلتا قدميه خلال حادث أليم، حيث صدمه قطار مترو الأنفاق.

وزرع الشاب بعد الحادث أطرافًا صناعية، ولكن التحدي الأكبر كان التأقلم معهما، حيث أن الشاب قد تعين عليه تعلم المشي من جديد.

وأصر الشاب على هدفه رغم إخفاقه مرارًا وتكرارًا حتى نجح أخيرًا.