حشود تستقبل غريتا تونبرغ بعد وصولها إلى غلاسكو لحضور مؤتمر المناخ... رغم عدم دعوتها

فوجئت ناشطة المناخ السويدية المراهقة، غريتا تونبرغ، بحشود في استقبالها لحظة وصولها إلى غلاسكو الأسكتلندية لحضور قمة المناخ العالمي "كوب 26".

ونشرت وكالة "رويترز" مقطعا مصورا للعديد من معجبي تونبرغ وهم يستقبلونها بعد أن وصلت، أمس السبت، إلى محطة قطار غلاسكو المركزية قادمة من العاصمة البريطانية لندن، من بينهم صحفيون ومصورون، وهم يتدافعون من أجل الاقتراب منها، وسط حماية الشرطة لها.

وربط العديد من الأشخاص الذين التقوا غريتا تونبرغ البالغة من العمر 18 عاما في وسط غلاسكو أذرعهم معا لتشكيل درع لحمايتها من الحشود.

ويسمع في الفيديو صوتا يصيح للمتجمهرين حولها: "امنحوها مساحة" و"هذا ليس صحيحا".

Scuffles broke out as Swedish climate activist Greta Thunberg arrived in Glasgow for #COP26 summit pic.twitter.com/WGcNFJLqHf — Reuters (@Reuters) October 30, 2021

وفي أول تعليق منها على الاستقبال الحافل لها في غلاسكو، نشرت غريتا تونيرغ صورة لها للحظة وصولها، وغردت معها: "أخيرا في غلاسكو من أجل "كوب 26"، وشكرا لكم على الترحيب الحار جدا"، وأرفقت كلامها برمز تعبيري لوجه ضاحك يتصبب بالعرق.

Finally in Glasgow for the #COP26! And thank you for the very warm welcome…😅 pic.twitter.com/mK4vl7iTM1 — Greta Thunberg (@GretaThunberg) October 30, 2021

وكشفت غريتا تونبرغ في حديث لها مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، أمس السبت، أنه لم يتم دعوتها لحضور مؤتمر المناخ "كوب 26".

ودائما ما تتهم ثونبرغ قادة العالم بعدم بذلهم جهودا ملموسة من أجل التغيراللمناخي، وقالت إن الدول الكبرى بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد لمكافحة تغير المناخ، وفي وقت سابق من الشهر الجاري وصفتهم المملكة المتحدة بأنهم "أشرار المناخ"، بحسب تعبيرها.

ومؤتمر "كوب" هو مبادرة للأمم المتخدة تضم مجموعة واسعة من قادة العالم، الذي اجتمعوا 26 مرة منذ عام 1995.

ومن بين قادة العالم الذين سيحضرون في نسخة العام الحالي من مؤتمر المناخ العالمي، الرئيس الأمريكي جو بايدن، ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، والمستشارة الألمانية المنتهية ولايتها أنغيلا ميركل.