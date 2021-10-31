أردوغان وماكرون يعقدان اجتماعا ثنائيا في روما

عقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اجتماعا ثنائيا في روما، على هامش قمة مجموعة العشرين.

ذكرت ذلك وكالة أنباء "الأناضول" التركية، ونشرت مقطع فيديو يرصد جانبا من لقاء أردوغان وماكرون.

#مباشر | التقى الرئيس أردوغان بالرئيس الفرنسي ماكرون كجزء من قمة قادة مجموعة العشرين في روما https://t.co/MMjUZu9cd3 — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) October 31, 2021

ويشارك الزعيمان التركي والفرنسي في اجتماعات قمة مجموعة العشرين، التي انطلقت أمس السبت وتختتم أعمالها اليوم الأحد في روما.

وتسبب عدد من الملفات الدولية في حدوث توترات في العلاقات بين البلدين خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها موقف فرنسا من الخلاف بين تركيا واليونان في منطقة شرق البحر المتوسط، إضافة إلى ملفي ليبيا وسوريا.

يمكنكم متابعة المزيد عن أخبار العالم الآن عبر سبوتنيك