"طالبان" تصدر أول شحنة إلى الصين... هل فتحت الحركة قناة مع "عملاق الاقتصاد"... صور

قال نائب المتحدث باسم "طالبان" (المحظورة في روسيا)، بلال كريمي، اليوم الأحد، إن أفغانستان أرسلت أول شحنة تصدير إلى الصين.

ونشرت صفحة "آماج نيوز"، خبرا مقتضبا على "تويتر" جاء فيه: "قال نائب المتحدث باسم طالبان، بلال كريمي، إنه لأول مرة منذ سقوط طالبان (قديما)، تم شحن أول سفينة تصدير أفغانية، تحمل جالغوزي، إلى الصين من مطار كابول".

الجدير بالذكر أن أفغانستان تشتهر بأحد أصناف الصنوبر والذي يطلق عليه اسم جاغوزي (chilgoza) أو" neja" هو صنوبر ينتج في جبال الهيمالايا الشمالية الغربية في أفغانستان وشمال باكستان ووزيرستان وشمال غربي الهند، وينمو على ارتفاعات تتراوح بين 1800 و3350 مترا.

وتعمل "طالبان" جاهدة على إنعاش حركة الاستيراد والتصير في البلاد بهدف تثبيت دعائم حكمها بعد أن سيطرت على كامل البلاد.

"طالبان" تتقرب من عملاق الاقتصاد

كان المتحدث باسم حركة "طالبان" ذبيح الله مجاهد، قد ألمح في سلسة تصريحات سابقة إلى ضمان المصالح الصينية في البلاد، حيث وعدت حركة طالبان بعدم مهاجمة "مس عينك"، وهو من أهم المناجم الأفغانية الذي تعمل وتشرف عليه شركات صينية.

د طالبانو مرستیال ویاند، بلال کریمي وایي د لومړي ځل لپاره د افغانستان صادراتو لومړی محموله "جلغوزي" د طالبانو له واکمنۍ وروسته د کابل له هوایي ډګر څخه چین ته ولېږل شوه.#آماج_نیوز pic.twitter.com/uchkMDTCWx — Aamaj News (@aamajnews24) October 31, 2021

وقال مجاهد: "إن طالبان مع إحياء طريق الحرير القديم.. لدينا مناجم نحاس غنية سيتم تحديثها بفضل الصين. بكين أخيرا هي تذكرة لنا إلى الأسواق في جميع أنحاء العالم".

وتراقب الصين عن كثب ما يحدث في أفغانستان المجاورة، حيث عادت طالبان إلى السلطة في أغسطس/ آب، وذلك للحيلولة دون احتمال تدفق اللاجئين أو الإسلاميين المتطرفين عبر الحدود للانضمام إلى الإيغور المسلمين في إقليم شينجيانغ الصيني، وفقا لـ "رويترز".