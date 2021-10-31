غوتيريش: تركت قمة مجموعة العشرين دون أن يتحقق ما كنت آمل به

عبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الأحد، عن حزنه لنتائج قمة العشرين مؤكدا أن آماله لم تتحقق.

وحسب ما نشره غوتريش على تويتر فإن ما كان يتمناه من نتائج لقمة العشرين الكبار في العالم، جعله يشعر بخيبة أمل.

وكتب يقول "أغادر روما دون تحقيق ما كنت أصبو إليه من آمال وإن كانت لم تتبدد بعد".

While I welcome the #G20's recommitment to global solutions, I leave Rome with my hopes unfulfilled — but at least they are not buried. Onwards to #COP26 in Glasgow to keep the goal of 1.5 degrees alive and to implement promises on finance and adaptation for people & planet. pic.twitter.com/c1nhIDbA8m — António Guterres (@antonioguterres) October 31, 2021

وفيما رحب بإعادة التزام مجموعة العشرين بالحلول العالمية، لفت إلى أنه ذاهب إلى "غلاسكو للحفاظ على هدف 1.5 درجة على قيد الحياة ولتنفيذ الوعود المتعلقة بالتمويل والتكيف للناس وكوكب الأرض".

وعن القمة المناخية وضرورتها للتنمية المستدامة قال غوتيريش: تستند التنمية الاقتصادية اليوم إلى تفاوتات عميقة ومتنامية، تاركة وراءها مليارات البشر، التنمية الشاملة والمستدامة أمر حيوي للتغلب على حالات الطوارئ الكوكبية للمناخ والتنوع البيولوجي والتلوث وتأمين مجتمعات مستقرة للمستقبل.

Today’s economic development is based on deep and growing inequalities, leaving billions of people behind.

Inclusive, sustainable development is vital to overcome the planetary emergencies of climate, biodiversity and pollution, and secure stable societies for the future. #G20 — António Guterres (@antonioguterres) October 31, 2021

وكان زعماء دول مجموعة العشرين قد حثوا في بيانهم الذي أصدروه اليوم، على اتخاذ إجراءات "هادفة وفعالة" لقصر الزيادة في درجة حرارة الأرض على 1.5 درجة مئوية، ولكن البيان لم يتضمن التزاما بإجراءات ملموسة تذكر.

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