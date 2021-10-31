القنصلية الروسية في أنطاليا: إصابة 9 سياح روس في حادث سير

أعلنت القنصلية العامة الروسية في أنطاليا، عن إصابة 9 سياح روس في حادث سير بمحافظة أنطاليا في تركيا.

وجاء في بيان القنصلية: "يوم الأحد في منطقة سيريك السكنية (محافظة أنطاليا) وقع حادث بمشاركة باص نقل إلى المطار، لمجموعة تتكون من 12 سائحا روسيا . وفقاً للبيانات الأولية التي قدمتها شرطة السير... أدى الحادث إلى إصابة 9 مواطنين روس".

وفي وقت لاحق، أعلنت القنصلية العامة عن إسعاف 4 من المصابين إلى المستشفى، وأكدت القنصلية بيانات الشرطة التركية حول عدد الإصابات.