البرازيل.. مصرع 9 أشخاص إثر انهيار كهف خلال تدريب لرجال الإطفاء

انهار كهف خلال تدريب لرجال الإطفاء في ولاية ساو باولو البرازيلية، يوم الأحد، ما تسبب في مصرع 9 أشخاص.

بوينس آيرس - سبوتنيك. وأكدت السلطات البرازيلية أن 9 أشخاص لقوا مصرعهم فيما أنقذ شخص آخر.

وبحسب إدارة الإطفاء بالولاية شارك في التدريب 26 شخصا في منطقة يبيراو بريتو يوم الأحد.

وأشارت إدارة الإطفاء إلى أن 14 شخصا الباقين لم يتأذوا جراء الانهيار، فيما أصيب 3 بجروح.

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