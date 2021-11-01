جين بساكي توضح سبب عدم قدرتها على الذهاب مع بايدن إلى إيطاليا

كان من المتوقع أن تغادر بساكي واشنطن مع الرئيس بايدن يوم الخميس في رحلته التي تستغرق أسبوعًا إلى إيطاليا واسكتلندا، لكن نائبة السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير ذهبت بدلا عنها.

وفي باين صحفي، أكدت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض جين بساكي، إصابتها بالطفرة الجديدة لكوفيد-19.

وقالت بساكي إنها تشاورت مع القيادة العليا في البيت الأبيض والفريق الطبي يوم الأربعاء وقررت عدم السفر مع بايدن.

منذ ذلك الحين، خضعت بساكي للحجر الصحي مع أسرتها وكانت الاختبارات سلبية لمدة أربعة أيام متتالية قبل أن تثبت إصابتها يوم أمس الأحد.